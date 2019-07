Onorificienza al merito al Calabrese”Re della Nduja” Chef Mazzei

Calabria in tavola:in Australia una rubrica TV sull’enogastronomia calabrese

L’enogastronomia calabrese ritorna protagonista in TV , ma questa volta in Australia, nella trasmissione intitolata “Calabria in tavola”. il nuovo programma, in onda su rete Italia Melbourne, farà conoscere tramite servizi e approfondimenti le antiche ricette tradizionali e i metodi di lavorazione dei prodotti che rappresentano al meglio la nostra regione, che in ambito culinario […]

