Il Pasticcere calabrese Sebastiano Caridi inaugurerà a Bologna la sua nuova pasticceria

Mercoledì 23 ottobre, a Bologna e precisamente a Palazzo Fava , all’interno del Palazzo delle Esposizioni, vi sarà l’inaugurazione in anteprima del nuovo locale del pasticcere Sebastiano Caridi. L’attività aprirà le sue porte ufficialmente al pubblico nella giornata di giovedì 24 ottobre.

Sebastiano Caridi, volto noto della tv per aver vinto il contest televisivo intitolato “Il più grande pasticcere d’Italia” edizione 2015, inaugurerà la sua innovativa pasticceria e proporrà un concetto ben più immersivo ed estetico di pasticceria in cui l’assaggio del cibo permetterà ai più golosi di percorrere gli stessi passi dell’elaborazione artistica.

Nel nuovo locale bolognese del pasticcere calabrese sarà presente l’ampia produzione culinaria targata Caridi, a partire dalla pasticceria dolce e salata caratterizzata dal piccolo formato, da gustare in un solo boccone, cifra distintiva di Sebastiano: «Per me la pasticceria è paragonabile ai gioielli. Voglio incantare chi assapora una mia creazione: la intendo come un’esplosione di gusto».

Durante la cerimonia di inaugurazione prevista per il 23 ottobre sarà possibile assaggiare in anteprima una nuova creazione di Caridi, “Faboloso dolce lievitato da viaggio”, dedicato a tutti coloro che, di passaggio, vorranno portare con sé un ricordo dell’esperienza bolognese.

Sebastiano Caridi, classe 1988, calabrese faentino d’adozione, è Maestro Ampi dal 2018, già gestore di successo della pasticceria che porta il suo nome a Faenza, Sebastiano ripropone nel capoluogo emiliano, con l’amico e socio Giorgio Gonelli, il format faentino calandolo in una location d’eccezione: Volete mettere mangiare un mignon straordinario davanti a un Fontana?, suggerisce il Maestro Pasticcere che consapevolmente sceglie Bologna come luogo prediletto per un’iniziativa di questo genere.